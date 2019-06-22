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أخبار محلية > ملحقية بريطانيا تسعى لإعفاء الطالبات من وجود المرافق بعد موافقة ولي الأمر
22/06/2019   1:11 م

ملحقية بريطانيا تسعى لإعفاء الطالبات من وجود المرافق بعد موافقة ولي الأمر

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كشف الملحق الثقافي بالمملكة المتحدة الدكتور عبد العزيز المقوشي، عن تحرك الملحقية لإعفاء الطالبات من وجود المرافق.

وأوضح المقوشي أثناء لقائه الطلبة والطالبات المبتعثين في مدينة برايتون، الدارسين في جامعات ومعاهد مقاطعة ساسيكس خلال الحفل الذي أقامه نادي الطلبة السعودي، أنه تم رفع معاملة لوزارة التعليم بإعفاء الطالبات من وجود المرافق، بعد موافقة ولي الأمر.

ولفت وفقا لـ”الوطن”، إلى وجود محاولات بعدم إلزام المرافق بالبقاء في بلد الابتعاث.

وحول الجامعات الموصى بها للطلبة المبتعثين، أكد أنه تم إرسال أكثر من 86 جامعة ليتم تحديثها في قائمة الجامعات المتميزة الموصى بها، مبينا وجود مساع حثيثة لتوفير تأمين طبي، بعد رفض مقترح الوزارة بإدارة العلاج من قبل شركة خارجية للتعويض وليس التأمين.

ملحقية بريطانيا تسعى لإعفاء الطالبات من وجود المرافق بعد موافقة ولي الأمر

أخبار محلية
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