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أخبار محلية > مصادر: “الشؤون البلدية” تُخطط لتحويل إنارات شوارع المملكة إلى الطاقة الشمسية
22/06/2019   1:10 م

مصادر: “الشؤون البلدية” تُخطط لتحويل إنارات شوارع المملكة إلى الطاقة الشمسية

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كشفت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، تخطط للتحول تدريجيا للاعتماد على الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع والحدائق والمتنزهات واللوحات الإعلانية على مستوى المملكة، بدلا من الاعتماد على الشبكة الكهربائية، وذلك ضمن خططها المستقبلية.

وأوضحت المصادر بحسب “الاقتصادية”، أن هذه المبادرة تهدف إلى إزالة عناصر التشوه البصري الأكثر شيوعا في المدن السعودية بـ15 عنصرا، منها إصلاح أعمدة الإنارة الذي شمل 898 ألف عمود على مستوى المملكة، لافتا إلى أن التحول للطاقة الشمسية يوفر 50 % من الطاقة، مقارنة بالإنارة التقليدية، إضافة إلى أنها تعمر طويلا.

وأشارت إلى أن الوزارة وجهت الأمانات باستخدام تقنية الانبعاث الضوئي (LED)، والعمل على إحلال المصابيح التقليدية بنسبة 20 % سنويا لما لها من أثر في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، وخفض التكاليف المالية بنسبة تصل إلى 50 %.

مصادر: “الشؤون البلدية” تُخطط لتحويل إنارات شوارع المملكة إلى الطاقة الشمسية

أخبار محلية
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