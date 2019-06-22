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أخبار محلية > غرّمت 5 منها.. “الغذاء والدواء”: 143 مصنعاً للمياه المعبأة في المملكة بنهاية الربع الأول
22/06/2019   1:09 م

غرّمت 5 منها.. “الغذاء والدواء”: 143 مصنعاً للمياه المعبأة في المملكة بنهاية الربع الأول

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وصل عدد مصانع مياه الشرب المعبأة والثلج في المملكة إلى 143 مصنعاً، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2019م.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها سجلت مخالفات على 5 مصانع مياه خلال الربع الأول من العام الجاري، مبينة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن إجمالي مبالغ تلك المخالفات يصل إلى 152 ألف ريال.

وأكدت الهيئة متابعتها الدورية والدقيقة لأنشطة مصانع مياه الشرب لتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها، وذك بسحب عينات عشوائية من المنتجات لإخضاعها لتحاليل فيزيائية وكيميائية ومايكروبيولوجية للتأكد من سلامتها.

وكانت الهيئة ذكرت في وقت سابق أن عدد مصانع المياه المعبأة بلغ بنهاية شهر أكتوبر من العام الماضي 221 مصنعاً في 12 منطقة إدارية.

غرّمت 5 منها.. “الغذاء والدواء”: 143 مصنعاً للمياه المعبأة في المملكة بنهاية الربع الأول

أخبار محلية
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