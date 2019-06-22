أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أن انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي “فاتف”، سيتيح للمملكة فرصة مشاركة تجاربها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب مع الدول الأعضاء في المجموعة، وصياغة قرارات وسياسات المجموعة.
وأوضح الخليفي، وفقاً لـ “العربية نت”، أن مجموعة العمل المالي هي منظمة شبه حكومية دولية؛ تعنى بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح، وهي عادة التي تقيّم مستويات الدول في هذه المجالات.
وبيّن أن المملكة مرّت بثلاثة تقييمات في 2004 و2010 و2018؛ كي تنضم للمجموعة، ووصلت دعوة للانضمام، وأصبحت عضواً مراقباً في عام 2015، إلى أن أصبحت عضواً له كامل العضوية خلال اجتماعات المجموعة التي انتهت أمس (الجمعة).