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أخبار محلية > بالأسماء.. التعليم تدعو 312 مرشحاً ومرشحة لمطابقة بياناتهم
22/06/2019   12:00 ص

بالأسماء.. التعليم تدعو 312 مرشحاً ومرشحة لمطابقة بياناتهم

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أعلنت وزارة التعليم عن ترشيح 312 متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية تعويضاً عن الذين لم يتم ترشيحهم نهائياً لأسباب تتعلق بعدم المطابقة أو من هم على رأس العمل ويرغبون بتحسين مستوياتهم، وتدعوهم للمطابقة يومي الأحد والإثنين القادمين.

وأوضحت الوزارة أنها أنهت إجراءات الترشيح والمطابقة بالتنسيق مع وزارة الخدمة وفق الفترات المحددة وبما يحقق شغل الوظائف بالأجدر وفق قواعد التقديم والمفاضلة المعتمدة في منصة التوظيف الإلكتروني جدارة.

وأضافت وفق “أخبار 24” أن عدد مَن لم يتقدم للمطابقة في فروع وزارة الخدمة المدنية خلال فترة المطابقة بلغ ١٠٢ مرشح و٧١ مرشحةً، فيما بلغ عدد من تقدموا لتحسين مستواهم ١٠٤ متقدمين وثلاث متقدمات، وسيجري استكمال تحسين مستوى من هم على رأس العمل وفق المفاضلة عند توفر وظائف شاغرة، فيما تم استبعاد ١٣ متقدماً و١٩ متقدمة لعدم صحة بياناتهم أثناء المطابقة في فروع وزارة الخدمة.

رابط أسماء المدعوين للمطابقة : هنا

رابط أسماء المدعوات للمطابقة : هنا

بالأسماء.. التعليم تدعو 312 مرشحاً ومرشحة لمطابقة بياناتهم

أخبار محلية
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