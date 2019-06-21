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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت
21/06/2019   11:59 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (السبت) نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والرياض ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يُتوقع أن تبقى السماء غائمة جزئياً تتخللها سُحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على عدد من مناطق المملكة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أورد التقرير أنها شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية بسرعة 18-40 كلم/ساعة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت

أخبار محلية
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