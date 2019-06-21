قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية من صنعاء

اعترضت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة طائرتين بدون طيار “مسيّرة” معادية أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين “مسيرة” أطلقتهما الميليشيا الحوثية، حيث تم تدمير الأولى عند الساعة (21:28) وتدمير الثانية عند الساعة ( 21:56).
وأضاف أن الطائرتين بدون طيار “المسيّرة” تم رصد إطلاقهما من قبل المليشيا الحوثية من محافظة (صنعاء) وتم اعتراضهما وتدميرهما في الأجواء اليمنية.وفق “أخبار 24”.
وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.