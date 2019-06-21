جوليانو يدافع عن الدوري السعودي ونادي النصر

دافع محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي الدولي جوليانو دي باولو، عن الدوري السعودي للمحترفين وطالب الجمهور البرازيلي بعدم ترديد الأمور التي لا تمت للواقع بصلة في دوري المحترفين.
وقال جوليانو في مقابلة صحفية مع جريدة جازيتا إشبورتي البرازيلية: “الناس يقولون إن من يذهب إلى الدوري السعودي يريد المال فقط، هذا ليس صحيحاً، الناس في السعودية لا تعبأ بالمال بقدر ما تريد المنافسة والتشجيع ودعم الأندية في المباريات”.
وأضاف: “لقد على تقدير كبير من جماهير نادي النصر، ومع الوقت ازداد هذا التقدير بشكل كبير”، مشيراً: “عندما تكون اللاعب الأكثر قيمة في الدوري السعودي والذي يضم العديد من اللاعبين الأجانب بعد قرار السماح لـ8 أجانب باللعب هناك، ومنهم لاعبون دوليون من أوروبا ومن أمريكا اللاتينية، فإنها علامة على أنني قضيت عاماً رائعاً بكل المقاييس”.
وقال جوليانو: “إنني سعيد للغاية، هناك عوامل كثيرة ساعدتني لأتطور، ومن أبرزها حصولنا على لقب دوري المحترفين بعد سنوات عديدة من عدم الحصول عليه”.حسب “المرصد”.
وأضاف أيضاً: “كان اللقب من نصيبنا بعد تدعيم الفريق النصراوي بالعديد من اللاعبين الأجانب، مما زاد الفريق قوة وصلابة، إنني سعيد لأننا فعلنا ما أردناه منذ بداية الموسم وهو الفوز بالدوري، هذا ممتاز”.
وعن دوري أبطال آسيا قال جوليانو: “لقد تكاتفنا من أجل الصعود للدور الثاني عقب الإخفاق الكبير في بداية مشوار دور المجموعات، نحن لدينا الدافع للذهاب بعيداً في هذه البطولة أيضاً، نحن لدينا فريقاً قوياً للغاية، لنر إلى أين سيذهب فريق النصر في البطولة الآسيوية”.