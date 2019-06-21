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اخبار رياضية > لاعب الاتحاد يستفسر من إدارة أنمار عن مستقبله مع الفريق!
21/06/2019   8:45 م

لاعب الاتحاد يستفسر من إدارة أنمار عن مستقبله مع الفريق!

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استفسر جمال باجندوح لاعب نادي الاتحاد من مجلس الإدارة الجديد عن مستقبله مع الفريق وإمكانية تمديد عقده عقب اقتراب عقده الحالي من النهاية.

وينتظر باحندوح رد إدارة أنمار الحائلي قبل اتخاذ أي خطوة بشان العروض المقدمة له من قبل أندية أخرى تلعب في بطولة دوري المحترفين.

ورغم رغبة باجندوح الاستمرار مع الاتحاد إلا أن الإدارة ستنتظر حتى معرفة قرار المدرب بخصوص الإبقاء عليه أو تسريحه دون تقديم عرض جديد له.وفق “أخبار 24”.

وكان باجندوح قد شارك في الموسم الماضي في 24 لقاء ما بين الدوري المحلي والمسابقة الاسيوية اما ابرز الموجهات التي غاب عنها نهائي كأس الملك ضد التعاون.

لاعب الاتحاد يستفسر من إدارة أنمار عن مستقبله مع الفريق!

اخبار رياضية
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