اعتراض خلجاوي على تغيير الشعار

تحفظ عبد الله العجمي، النائب السابق لرئيس نادي الخليج، على قرار الإدارة الحالية تغيير شعار النادي.
وألمح، في تصريح لـ “الرياضية”، إلى عدم استشارة الإدارة، التي يترأسها فوزي الباشا، قدامى الخلجاويين في التغيير، رغم إقراره بحقها في اتخاذ القرار حسب الأنظمة.
وعدّ العجمي الشعار الحالي، الذي يتوسطه قارب، إرثاً للنادي، الذي تأسس عام 1945، يعبر عن بيئته.
في المقابل، أوضح الخليج، عبر مركزه الإعلامي أمس الأول، أن الشعار الجديد سيبقي على اللونين الأخضر والأصفر.
وكان الباشا تعهد، في تصريح الأسبوع الماضي، بالاحتفاظ بالألوان الرئيسة والعناصر المرتبطة بموروث النادي، كالنسر والسفينة.
في سياق آخر، كشف بيان للنادي، أمس، عن قرب تغيير نظام إنارة ملعبه الرئيس، ليوافق معايير النقل التليفزيوني لمباريات كرة القدم.