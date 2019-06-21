اتحاد الرياضات اللاسلكية ومدينة الملك عبدالعزيز يناقشان توطين تصنيع أول طائرة لاسلكية رياضية

عقد فريقا عمل الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية “تحكم ” ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اجتماعاً حول توطين تصنيع الطائرة اللاسلكية الرياضية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وذلك في مقر المدينة بالرياض.
ورأس فريق عمل الاتحاد رئيس مجلس الإدارة سعود الفغم، فيما ترأس فريق عمل مدينة الملك عبدالعزيز المهندس عبدالله اليوسف، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة التصميم الهيكلي للطائرة والمواد المصنعة بها تفعيلاً للاتفاقية التي وقعها الاتحاد مع المدينة سابقاً في عدة مجالات ومنها خط إنتاج الطائرات.
ونوقش خلال الاجتماع التصميم الأولى للطائرة وفق عمليات حسابية ومعايير عالمية للطائرات الرياضية من هذا النوع، والمواد التي ستصنع منها تمهيداً للشروع في تصنيع أول طائرة رياضية في المملكة.وفق “أخبار 24”.