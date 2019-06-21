ترامب: لهذا السبب ألغيتُ الغارة على إيران قبل 10 دقائق من تنفيذها

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الجمعة)، أنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن ضـرب أهداف إيرانية، بعد أن علم أنه سينتج عنها ضحـايا مدنيون، وذلك عقب إسقاط طهران طائرة استطلاع أميركية مؤخراً.
وأوضح ترامب أنه على الرغم من أن الإيرانيين أسقطوا طائرة مسيرة كانت تحلق فوق المياه الدولية وأن إدارته كانت تستعد للانتقام الليلة الماضية، إلا أنه أوقف الهجوم بعدما علم أنه سيؤدي إلى مقتـل 150 شخصاً، موضحاً أنه أوقف الهجوم قبل أن يبدأ بـ 10 دقائق فقط.
وأضاف أن الجيش الأميركي كان ينوي ضـرب ثلاثة مواقع مختلفة في إيران، مجدداً موقفه بشأن عدم السماح لإيران بامتلاك سـلاح نووي، وبأن الرئيس أوباما عقد صفقة سيئة مع إيران، وأنقذهم بمنحهم 150 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار نقداً.وفق “أخبار 24”.
وكشف أنه فرض عقوبات أكثر قسوة على إيران، مؤكداً أنها أصبحت الآن أضعف كثيراً، مقارنة مع بداية ولايته، عندما كانت تصنع المشاكل في أرجاء الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره للرد عليها عسكرياً.