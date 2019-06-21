أسرة شاب مات دهـساً تطلب إحالة الملف للجهات الأمنية لوجود شبهة جنائية

روى موسى الذروي أن ابنه الذي تعرض للدهـس بقرية الجخيرة في صبيا، كان يستقل دراجة نارية، وأن شهود عيان رووا أن الداهـس كان يقود مركبة وأن ابنه كان علق تحتها، ورغم ذلك استمر الداهـس في القيادة ثم فر هارباً.
وتابع الذروي، أن الداهـس عاد بعد فترة وسلم نفسه للمرور وجرى تسجيل كفيل له في المرور، مبيناً أنهم كأسرة طالبوا بإحالة ملف القضية للجهات الأمنية، لمزيد من التحقيق للتأكد إن كانت الحـادثة عمداً أو شبه عمد، كون أن الداهس ليس غريباً عن المتوفى.
وبحسب مصادر، فإن مرور صبيا أحال أمس الخميس ملف قضية دهـس شاب بقرية الجخيرة إلى جهات حكومية عدة لاستكمال التحقيقات.وفق “أخبار 24”.