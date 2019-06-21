سعودي برفقته كويتيتان أتلفوا سيارة فتاة بسبب خلافات عائلية

أقدم شاب سعودي ترافقه سيدتان كويتيتان في دولة الكويت، أمس (الخميس)، على تحطيم سيارة امرأة كويتية، بعد أن تهجموا عليها، بسبب خلافات عائلية بين المواطنة وأسرتها ومغادرتها لمنزل عائلتها.
ويظهر بالفيديو محاولة اعتداء امرأتين وشاب سعودي على السيارة، أثناء توقفها، حيث قام الشاب السعودي بتكسير زجاج السيارة، بينما حاولت مرافقتاه فتح باب المركبة ومحاولة إنزال الفتاة منها.
وأوضحت المصادر أن المجني عليها تقدمت بشكوى إلى مخفر شرق، تفيد باعتداء ثلاثة أشخاص سعودي ومواطنتين توجد بينهم خلافات عائلية، وعندما أبلغ شهود عيان عمليات وزارة الداخلية فروا هاربين.وفق “أخبار 24”.
وأضافت المصادر بحسب وسائل إعلام كويتية أن الجهات الأمنية بالكويت تقوم بالبحث والتحري عن المعتدين لضبطهم.