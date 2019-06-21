مصادر: ترامب حذر إيران عبر سلطنة عمان من هجوم وشيك

نقلت مصادر عن مسؤولين إيرانيين قولهما إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر إيران عبر سلطة عمان من هجوم وشيك عليها، لكنه أشار إلى أنه يرغب في إجراء محادثات فورية معها.
وأوضح أحد المسؤولين بحسب “رويترز”، أن إيران أبلغت ترامب أن قرار بدء محادثات بيد المرشد الأعلى علي خامنئي، وهو يعارض المحادثات، إلا أنهما سينقلان له الرسالة.
وجاء حديث المسؤولين بعدما ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن أن ترمب تراجع بعد أن وافق على توجيه ضربة جوية لإيران اليوم الجمعة.
كما أكد المسؤول الآخر أن الوسيط العماني حذر من أن توجيه ضربة لإيران سيكون لها عواقب وخيمة على المنطقة، مبينا أن ترامب أبلغ إيران أنه ضد توجيه ضربة لها، ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا، محدداً فترة زمنية قصيرة للحصول على الرد.وفق “أخبار 24”.
وكانت إيران أعلنت أنها أسقطت طائرة تجسس أمريكية مسيرة، بعد أيام من توترات تشهدها المنطقة على خلفية هجوم تعرضت له ناقلات نفط في خليج عمان، فيما ذكرت صحف أمريكية أن الرئيس الأمريكي تراجع عن توجيه ضربة جوية لإيران كانت مقررة اليوم الجمعة، تستهدف رادارات ومنصات إطلاق صواريخ.