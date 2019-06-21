أظهر مقطع فيديو متداول تأرجح سيارة يمنةً ويُسرة في أحد شوارع حي الصناعية بنجران، ما أدى لاصطدامها بعدد من السيارات المتوقفة على جانب الطريق، فيما أشير إلى أن قائدها كان يمارس التفحيط.
وبدا في الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة القريبة، سيارة “جيب” وهي تتأرجح في وسط الطريق، قبل أن تصطدم بسيارتين على الجانب الأيمن من الطريق وتتوقف.
وقال عدد من متداولي الفيديو إنه يحتمل أن الشخص لم يكن يمارس التفحيط وأن شيئاً طرأ له ما تسبب في فقده السيطرة على السيارة، فيما طالب آخرون الجهات الأمنية بسرعة القبض على قائد السيارة لتهوره وتعريضه حياة المارة ومستخدمي الطريق للخطر.
وفق “أخبار 24”.