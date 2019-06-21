المتسبب والمتضرر سعوديان.. مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في حادِثة “باص النويصيب”

كشف مصدر أمني كويتي تفاصيل جديدة حول حادِثة اصطدام باص أول أمس (الأربعاء) بعدد من السيارات كانت متوقفة في أحد المسارات بالمنفذ.
وقال المصدر إن الحادِث أسفر عن إلحاق الضرر بمركبة مواطن سعودي وسقوط مظلة ولوحة إرشادية، وإتلاف حاجز إسمنتي، مبيناً وفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية أن المتسبب في الحادث أحيل إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
من جهته، أبان المراقب الجمركي بالمنفذ بلال الخميس أن المتسبب في الحادِث مواطن سعودي كان قد ترجل من الباص الذي يقوده دون أن يضع ناقل الحركة “الجير” في الوضع السليم أثناء الوقوف، وهو ما تسبب في تحرك الباص واصطدامه بإحدى المركبات وأشياء أخرى.
وكان مقطع فيديو متداول أظهر لحظة تحرك الباص واصطدامه بالمركبة وإحدى المظلات بالمنفذ، وقد حاول عدد من رجال الأمن وأشخاص آخرين السيطرة على الباص غير أن أبوابه كانت موصدة.