تواجه إدارة الكرة لفريق الهلال الأول، مشكلة صعود اللاعبين مواليد 1999م للموسم المقبل في صفوف الفريق الكروي، إذ يبلغ عددهم 17 لاعبا يتقدمهم سلطان العودة ونواف الغامدي وعبدالله صايغ وسيف السلمي ووليد الأحمد وبدر البيشي ومحمد زيد وعبدالله الدهيم ومحمد سالم وخالد السبيعي ومحمد مساعد ونواف شراحيلي ومحمد القنيعان وراكان الأسمري وسالم السليم وذعار العتيبي وخالد آل جبيع، وسيكون من الضروري اختيار الأفضل للبقاء مع الفريق الأول مع إحلال بعض اللاعبين مكان من سيتم إبعادهم من الفريق الأول، إضافة إلى الإعارات التي ستعطى لبعض اللاعبين، وتشير المصادر إلى أن الثلاثي الأحمد والعتيبي وآل جبيع يعتبرون الأبرز من بين اللاعبين الـ 17 الذين سيصعدون للفريق الأول.وفق “الرياض”.
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