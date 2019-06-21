“جستنيه” معلقاً على تصريح الأمير الوليد بن طلال: الاتحاد “الاول” بلا منافس في الملعب!

علق الإعلامي والكاتب الرياضي، عدنان جستنيه، على تغريدة عضو شرف نادي الهلال الأمير الوليد بن طلال، والذي هنئ فيها انتخاب فهد بن نافل رئيساً للنادي و جماهير الهلال والـ8 ملايين و600 ألف متابع بتويتر والذي يُساوي مجموع متابعي الأندية الزميلة.
وكتب “جستنيه” عير حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً : “تغريدة عضو شرف الهلال، رسالة واضحة موجهة لجماهير الأندية الجماهيرية المعنية بتلك التغريدة، فكما ان نادي الاتحاد بلغة “الأرقام”متربعاً بشعبية جماهيريته الطاغية حضوراً”جسدياً”في الملاعب و”الاول” بلا منافس، فإن الهلال هو”الاول”في”موقعه” بجمهوره إلكتروني بتويتر”.وفق “المرصد”.