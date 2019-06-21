اليوم.. صلاح ورفاقه يقصون شريط افتتاح أمم إفريقيا

تنطلق، يوم الجمعة، نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في نسختها الـ32، التي تستضيفها مصر حتى 19 من يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى. ويقص منتخب البلد المضيف “الفراعنة” ونظيره الزيمبابوي شريط الافتتاح على ملعب القاهرة الدولي.
ويشهد افتتاح البطولة عدد كبير من الشخصيات الرياضية المهمة عالمياً وعربياً وإقليمياً، يتقدمهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.
ويميز النسخة الـ32 من البطولة الإفريقية، ثلاث مستجدات تتمثل في المشاركة الأولى لـ24 منتخباً بعد أن كانت 16 في النسخ الماضية، وتحويل المنافسة من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، والتأهل التاريخي لمنتخبات موريتانيا و بوروندي و مدغشقر لأول مرة.وفق “الرياضية”.
ويسعى المنتخب المصري إلى انطلاقة قوية بدءاً من مباراة الافتتاح، بحثاً عن اللقب الثامن في تاريخه، يدعمه وجود النجم العالمي محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، ومعه عدد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الاوروبية .
ويعول “الفراعنة” على الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، للظفر بالنقاط الثلاثة الأولى لهم في هذا العرس الكروي القاري، وسيظهر المنتخب المصري بزيه التقليدي التشيرت الأحمر والسروال الأبيض والجوارب السوداء.
ومع قرب انطلاق العرس الإفريقي، شهدت الشوارع انتشاراً أمنياً، خاصة بمحيط الملاعب التي تقام بها المباريات، والمزارات السياحية والمعالم الأثرية المتوقع إقبال الضيوف عليها، حيث تقام البطولة في أربع مدن العاصمة القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.