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21/06/2019   12:41 م

صحيفة أمريكية: ترامب تراجع في اللحظات الأخيرة عن توجيه ضربات لإيران فجر اليوم

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قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وافق على توجيه عدة ضربات عسكرية لإيران فجر اليوم (الجمعة)، غير أنه عدل عن قراره فجأة.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض أن ترامب كان قد وافق مبدئياً على ضـرب أهداف، مثل أجهزة رادار وبطاريات إطلاق صواريخ وغيرها، حيث أشاروا إلى أن الطائرات كانت محلقة والسفن كانت في مواقعها، قبل أن يصدر لها الأمر بالتراجع.

وأضافت الصحيفة أن تحديد تنفيذ الضربة اليوم كان بهدف تقليل المخاطر على العسكريين أو المدنيين، لافتة إلى أنه في حال نفذت الولايات المتحدة الضربة كانت ستكون ثالث عمل عسكري لترامب ضد أهداف في الشرق الأوسط بعد ضـرب أهداف في سوريا مرتين خلال العامين الماضيين.وفق “أخبار 24”.

وكانت إيران أسقطت طائرة مسيرة “درون” أمريكية الخميس، حيث أكد الجيش الأمريكي أن الطائرة كانت في المياه الدولية فيما زعمت إيران أنها اخترقت مجالها الجوي.

صحيفة أمريكية: ترامب تراجع في اللحظات الأخيرة عن توجيه ضربات لإيران فجر اليوم

أخبار المناطق, أخبار محلية
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