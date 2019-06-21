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أخبار محلية > “التحالف”: الدفاع الجوي يعترض ويسقط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان
21/06/2019   12:41 ص

“التحالف”: الدفاع الجوي يعترض ويسقط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

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تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي مساء اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط الطائرة في تمام الساعة 8.40 مساء اليوم.

وأضاف المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.وفق “أخبار 24”.

وأكد أن للمملكة حقها المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

“التحالف”: الدفاع الجوي يعترض ويسقط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

أخبار محلية
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