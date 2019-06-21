بعد تعديل الحاسبة.. “الإسكان”: إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني الأسبوع المقبل‎

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، إنه سيتم إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي برنامج “سكني” اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديل الجديد لحاسبة الدعم.
وأضاف السويلم في تصريح له عقب الإعلان عن إجراء تعديل على حاسبة الدعم، أن الدعم يشمل مستفيدي الوزارة والصندوق، وسيتم تعويض من سبق لهم الحصول على القروض بأثر رجعي.
وكان برنامج سكني قد أعلن أنه بدأ العمل بالآلية الجديدة للدعم السكني بعد اعتمادها ليشمل الدعم أكبر فئة من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، مبيّناً أن من سبق لهم الحصول على قروض عقارية مدعومة بنسبة أقل من 100% خلال الفترة الماضية سيتم تعويضهم بناء على المصفوفة الحالية، وإعادة جدولة مبالغ الدعم بناء على نسبة الدعم الجديدة.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن التعديل الجديد سيرفع نسبة الدعم الشهري للمستفيدين من أصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35% حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية.