“البنتاغون” ينشر فيديو يرصد لحظة إسقاط الطائرة الأمريكية لصاروخ إيراني

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظة تعرض طائرة دون طيار أمريكية للإسقاط من قبل إيران.
وأظهر المقطع تصاعد الدخان من الطائرة وهي تهوي نحو سطح المياه، متأثرة بالنيران المعادية.
وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا أن الطائرة من طراز RQ-4 كانت تحلق فوق خليج عمان عندما أطلق الحرس الثوري الإيراني صاروخاً باتجاهها.وفق “أخبار 24”.
كما أعادت وزارة الدفاع الأمريكية التأكيد على أن مسار الطائرة أثناء إسقاطها كان في المجال الدولي المشترك، وليس في الأجواء الإيرانية كما ادعت طهران.
أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية مقطع فيديو قالت أنه يظهر أثر الدخان من طائرة أمريكية بدون طيار “درون” أسقطتها #إيران فوق #خليج_عمان، حيث زعمت #طهران أنها انتهكت اجوائها وهو ما نفته #واشنطن pic.twitter.com/jJwRTaEyrw
— CNN بالعربية (@cnnarabic) ٢٠يونيو ٢٠١٩