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أخبار محلية > “هيئة تطوير الرياض” تكلف فريق عمل لإخلاء الأحياء من المساكن العشوائية للعمالة
21/06/2019   12:34 ص

“هيئة تطوير الرياض” تكلف فريق عمل لإخلاء الأحياء من المساكن العشوائية للعمالة

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ناقشت هيئة تطوير الرياض برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الهيئة الأمير فيصل بن بندر، أمس الأربعاء، تقريراً يوضح ما تتعرض له الأحياء السكنية من انتشار السكن العشوائي للعمالة.

كما عرض التقرير ما يتبع ذلك من حركة للمعدات والشاحنات داخل الأحياء، ووجه مجلس الهيئة بعد الاطلاع على التقرير بتكليف فريق عمل لإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة.

كما شدد المجلس على تطبيق تنظيمات إسكان العمالة وإخلائها من الأحياء، ووضع ما يلزم لتنفيذ ذلك، واقتراح إجراءات إضافية أو قرارات إذا لزم ذلك.وفق “أخبار 24”.

وكان مجلس هيئة تطوير منطقة الرياض قد عقد اجتماعه الثالث لعام 1440هـ مساء أمس في مقر الهيئة بحي السفارات في مدينة الرياض.

“هيئة تطوير الرياض” تكلف فريق عمل لإخلاء الأحياء من المساكن العشوائية للعمالة

أخبار محلية
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