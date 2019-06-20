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أخبار محلية > فتح باب القبول والتسجيل للرتب (جندي أول، جندي) للعمل في قوات الأمن الخاصة
20/06/2019   7:12 م

فتح باب القبول والتسجيل للرتب (جندي أول، جندي) للعمل في قوات الأمن الخاصة

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أعلنت القوات الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي أول، جندي) للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 20 شوال وحتى يوم الخميس الموافق 24 شوال.

وحددت عدداً من الشروط؛ منها أن يكون المؤهل المطلوب لرتبة جندي أول أمن، دبلوم سنة فأكثر بعد الثانوية العامة، والمؤهل المطلوب لرتبة جندي أمن، الثانوية العامة وما يعادلها.وفق “أخبار 24”.

كما اشترطت ألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 30، وألا يقل طوله عن 170 سم، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وألا يكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية، وألا يقل تقديره عن جيد.

فتح باب القبول والتسجيل للرتب (جندي أول، جندي) للعمل في قوات الأمن الخاصة

أخبار محلية
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