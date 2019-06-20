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أخبار محلية > بالفيديو.. نائب أمير الجوف للمسؤولين: أمامكم شهران فقط للانتهاء من مشروع طريق الملك سعود بسكاكا
20/06/2019   7:11 م

بالفيديو.. نائب أمير الجوف للمسؤولين: أمامكم شهران فقط للانتهاء من مشروع طريق الملك سعود بسكاكا

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تفقد نائب أمير منطقة الجوف، رئيس اللجنة العليا لدعم ومساندة المشاريع، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي سير العمل في طريق الملك سعود بسكاكا وطريق شارع العرب، ووجه بسرعة إنجازه خدمةً للمواطنين.

وأعطى الأمير عبد العزيز لأمانة المنطقة مهلة لا تتعدى الشهرين للانتهاء من أعماله.

وأظهر مقطع مصور تم التقاطه لنائب أمير المنطقة وهو يتحدث إلى القائمين والمسؤولين عن العمل، ويطالبهم بسرعة إنجاز المشروع، لافتاً إلى أن إطالة أمد المشاريع أمر غير منطقي، وأنه ليس من حق أي أحد كائناً من كان أن يعطل المشاريع التنموية التي بها مصلحة للجميع.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. نائب أمير الجوف للمسؤولين: أمامكم شهران فقط للانتهاء من مشروع طريق الملك سعود بسكاكا

أخبار محلية
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