أطاحت إحدى نقاط الضبط الأمني غرب الرياض التي تقوم بها الدوريات الخاصة بأمن الطرق في نقطة الضبط الأمني غرب الرياض، بعدة مطلوبين، وبعض الأشخاص في حالة سكر، وضبط ممنوعات بحوزتهم.
ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها على “سناب شات” مقطعا مصورا، يظهر تغطية ميدانية لعمليات الضبط، حيث تمكنت الدوريات من القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم “سجائر” بها مادة الحشيش، وأقراص مخدرة، كما تم القبض على 5 أشخاص في حالة سكر، وبحوزتهم مواد مسكرة.
وأوضح المقطع نجاح الدوريات الأمنية في القبض على عدد من المطلوبين لأقسام الشرطة.
وفق “أخبار 24”.