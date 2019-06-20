جامعة حائل: أنهينا التعاقد مع الأكاديمية المتعاطفة مع جماعة محظورة

ذكرت جامعة حائل أن الأكاديمية التي أظهرت تعاطفا مع إحدى الجماعات المحظورة، قد تم إنهاء التعاقد معها منذ العام الدراسي الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة ياسر الكنعان أن ما نشر حول أكاديمية تعمل في جامعة حائل وتتعاطف مع جماعات محظورة، فإن الجامعة قد أنهت التعاقد معها منذ العام الدراسي الماضي، وقد غادرت المملكة، ولا تربطها بالجامعة حاليًا أي علاقة.
وكان مغردون قد تداولوا تغريدات قيل أنها لأكاديمية تعمل في جامعة حائل، تظهر تعاطفا مع جماعة محظورة في المملكة، وطالبوا الجامعة باتخاذ موقف حيالها.وفق “أخبار 24”.