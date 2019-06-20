نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > جامعة حائل: أنهينا التعاقد مع الأكاديمية المتعاطفة مع جماعة محظورة
20/06/2019   7:05 م

جامعة حائل: أنهينا التعاقد مع الأكاديمية المتعاطفة مع جماعة محظورة

+ = -
612

ذكرت جامعة حائل أن الأكاديمية التي أظهرت تعاطفا مع إحدى الجماعات المحظورة، قد تم إنهاء التعاقد معها منذ العام الدراسي الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة ياسر الكنعان أن ما نشر حول أكاديمية تعمل في جامعة حائل وتتعاطف مع جماعات محظورة، فإن الجامعة قد أنهت التعاقد معها منذ العام الدراسي الماضي، وقد غادرت المملكة، ولا تربطها بالجامعة حاليًا أي علاقة.

وكان مغردون قد تداولوا تغريدات قيل أنها لأكاديمية تعمل في جامعة حائل، تظهر تعاطفا مع جماعة محظورة في المملكة، وطالبوا الجامعة باتخاذ موقف حيالها.وفق “أخبار 24”.

جامعة حائل: أنهينا التعاقد مع الأكاديمية المتعاطفة مع جماعة محظورة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885049546.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.