عثر على سيارته وبها المفتاح.. أسرة تطالب بتكثيف البحث عن ابنها المفقود منذ 25 يوما

تبحث الجهات الأمنية ومتطوعون عن مواطن فُقد منذ 22 رمضان في منطقة بين ديراب والحائر، حيث عثر على مركبته دون العثور على أي أثر له.
وذكرت أسرة المفقود متعب المطيري أن المفقود أرسل موقعه قبل اختفائه لأحد أقاربه، وحين حضر وجد المركبة وبها المفتاح ولم يعثر على المفقود، فيما ذكرت مصادر أن أحد الأشخاص شاهد سيارة الأسعاف متواجدة في اللحظات الأولى لتوقف سيارة المفقود واحتمال نقله لأحد المستشفيات.
وناشدت أسرة المفقود بتكثيف البحث عنه، داعين من يشاهده أو يملك معلومات عنه التواصل مع الجهات الأمنية أو على الرقم 0536838077.وفق “أخبار 24”.