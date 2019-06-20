أظهر مقطع فيديو متداول اصطدام باص بعدد من السيارات كانت متوقفة في أحد المسارات بمنفذ النويصيب الحدودي بدولة الكويت أمس الأربعاء.
وبدا في الفيديو اصطفاف عدد من المركبات في أحد المسارات بالمنفذ لإنهاء إجراءات السفر، حيث تحرك نحوها الباص الذي كان يقف في منطقة جانبية ويصطدم باثنتين من السيارات، وقد حاول عدد من رجال الأمن وآخرون السيطرة على الباص غير أن أبوابه كانت موصدة.ً
وقال متداولو الفيديو إن سائق الباص ترجل منه لإنهاء بعض الإجراءات ونسي “الجير” في وضع القيادة، ما تسبب في تحرك الباص واصطدامه بمركبتين وإحدى المظلات بالمنفذ، ما ألحق بها بعض الأضرار البسيطة.
وأبانوا أن سلطات المنفذ أحالت سائق الباص إلى مركز شرطة منطقة الزور بمحافظة الأحمدي، وفتحت بلاغاً بالحادثة والتي لم تنجم عنها أي إصابات بشرية.
وفق “أخبار 24”.