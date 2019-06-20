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أخبار الخرج > بالصور.. تكريم عبدالرحمن الدريهم بمناسبة تقاعده
20/06/2019   7:04 م

بالصور.. تكريم عبدالرحمن الدريهم بمناسبة تقاعده

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أقيم مؤخراً حفل تكريم الأستاذ عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الدريهم بمناسبه تقاعده من العمل في شركة الكهرباء في الخرج بحضور العديد من الأقارب والمحبين .أقيم الحفل في منتجع السحاب بالعفجة بمحافظة الخرج.

 

بالصور.. تكريم عبدالرحمن الدريهم بمناسبة تقاعده

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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