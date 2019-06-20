حساب المواطن” يوضح تفاصيل الدفعة الـ19 ونسبة تغير أعداد المستفيدين عن الدورة السابقة

أكد حساب المواطن أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل للدفعة 19 شهر يونيو الجاري من برنامج حساب المواطن.
وأوضح الحساب، أن عدد أرباب الأسر المسجلين بالبرنامج يتجاوز 2.2 مليون بنسبة 60% من إجمالي المستفيدين، فيما يتجاوز عدد المستقلين 1.4 مليون بنسبة 40% من إجمالي المستفيدين.
كما أن إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الحالية لشهر يونيو بلغ 2.5 مليار ريال، ليصبح إجمالي ما أودع في الحسابات البنكية للمستفيدين منذ إطلاق برنامج حساب المواطن وحتى الآن نحو 45 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.
وأفاد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن نسبة المستفيدات الإناث المسجلات كأرباب أسر تصل إلى 7%، في حين تبلغ نسبة الذكور 93%، مضيفاً أن إجمالي المستقلين يصل 1.4 مليون تسلم 83% منهم الاستحقاق بالكامل بينما حصل 17% منهم على استحقاقهم الجزئي أو الأدنى.
وأشار القحطاني إلى أن عدد أرباب الأسر والمستقلين المستحقين ارتفع إلى 3.73 مليون مستفيد، مقابل 3.72 مليون مستفيد في الدفعة الماضية، بمعدل تغير يصل إلى 0.3%.