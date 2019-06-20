هلال ابن نافل يغير شركاءه

كشفت لـ”الرياضية” مصادر خاصة، أن إدارة نادي الهلال ستوقع حزمة عقود استثمارية جديدة خلال الأسبوعين المقبلين بعد اتفاق إدارة الاستثمار في النادي مع عدة شركات على إبرام عقود رعاية.
وينتظر أن توقع إدارة الهلال التي يقودها فهد بن نافل الرئيس الجديد عقوداً مع شركات إعمار الإماراتية والتعاونية للتأمين وفلاي إن التي ستوضع شعاراتها على قمصان الفريق الأول لكرة القدم ابتداءً من الموسم المقبل. إضافة إلى التوقيع مع شركة S team لتصميم وإنتاج أطقم خاصة بفرق النادي، والتي ستظهر بشكل مختلف تماماً في ظل وجود تغيير كامل لأسماء الرعاة الذين ظهروا على القمصان الزرقاء الموسم الماضي.
في حين تتجه رغبة الهلال إلى عدم تجديد العقود المبرمة في الموسم الماضي مع عدة شركات بعد أن انتهت، حيث تغيب شعارات بوبا العربية الشريك الطبي لنادي الهلال، وشركات عبد الصمد القرشي، والشمس والرمال وموبيل عن أطقم الموسم المقبل.وكانت إدارة نادي الهلال قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع عدد من الشركات الأخرى التي قد يتم توقيع عقود رعاية معها خلال الفترة المقبلة.