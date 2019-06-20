إلتون: منذ 8 أشهر .. وهم لا يريدونني

أكد البرازيلي إلتون جوزيه لاعب فريق القادسية لكرة القدم، أنه أخذ كل أغراضه الشخصية وكل أمتعته قبل أن يغادر هو وعائلته السعودية متوجها إلى بلاده، لعلمه أنه لن يعود لهذا النادي مجددا، مشيرا إلى أنه على دراية بأن القدساويين لن يجددوا له بعد نهاية عقده، وقال: “عدم رغبة إدارة القادسية بالتجديد معي ليس جديدا بالنسبة لي، وأنا على معرفة بذلك منذ قرابة الثمانية أشهر، لم يتحدثوا معي مطلقا حول استمراري لذا عقدت العزم على الرحيل”.
وأضاف في حديثه لـ “الاقتصادية” “ليس لدي مستحقات متأخرة على القادسية، فقط تبقى لي راتب شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) قبل انتهاء علاقتي مع النادي رسميا، وحاليا بدأت العمل مع وكيل أعمالي للنظر في العروض المطروحة وستحدد وجهتي قريبا”.
يشار إلى أن إلتون قدم إلى القادسية قادما من مسيمير القطري منتصف 2017 بعد فك ارتباطه مع الفتح من طرف واحد، ويتقاضى سبعة ملايين ريال للموسم، وسينتهي عقده بنهاية تموز (يوليو) المقبل.
وشدد إلتون على أنه مر بتجارب عديدة في المسابقات السعودية وكانت رائعة وجميلة وبعضها مختلف، وأنه سيحتفظ بالذكريات. وحول الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لمنزله في البرازيل ويظهر أمامه في الحديقة الصغيرة مجسم السيفين والنخلة شعار السعودية، ومجسم آخر للجمل، قال: “السعودية هي حياتي، وأنا أحب شعبها لذلك جاءتني الفكرة، ومن خلالها أردت شكر جميع السعوديين على حبهم واحترامهم لي، وقررت أن أضع شعار السعودية السيفين والنخلة ومجسم الجمل تعريفا عن الثقافة السعودية وتعبيرا عن محبتي لهذا البلد الرائع”.