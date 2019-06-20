‏فرنسا تجهز العرياني والمولد للموسم الجديد

غادر ثنائي الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد عبدالعزيز العرياني وزياد المولد إلى فرنسا لخوض برنامج تدريبي وإعدادي مع المعد البدني بوجمعة محمدي استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.
من جهة أخرى يجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد مع أعضاء إدارته بشكل مكثف لتوزيع المناصب الإدارية فيما بينهم بالإضافة إلى إسناد المهام المتعلقة بكل ما يخص أمور النادي مالياً وإدارياً واجتماعياً.
وبات في حكم المؤكد إشراف رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي على الفريق الأول الكروي بينما تبقى تحديد هويات ما تبقى من الطاقم الإداري. ويعد الثنائي سلطان ينبعاوي وأسامة المولد المرشحان البارزان في تولي مهام إدارة الكرة وتنفيذ الاجراءات التنسيقية في مختلف المناسبات والاستحقاقات الداخلية والخارجية.وفق “اليوم”.