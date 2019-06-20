فلاح القحطاني: من السهل شراء المتابعين لكن سيظل إحساسك بالنقص باقياً في داخلك

رد الإعلامي والكاتب الرياضي فلاح القحطاني على تصريح الأمير الوليد بن طلال، الذي قارن فيه بين متابعي نادي الهلال وبقية الأندية على “تويتر”.
وغرّد القحطاني عبر حسابه الشخصي على “تويتر” قائلا: “سهل جداً تشتري 100 مليون متابع وهمي وبقيمة لا تتجاوز 5 آلاف ريال وتهايط بها قدام أخوياك، بس صعب تقنع نفسك أن متابعينك حقيقيين وستظل تحس بالنقص في داخلك، خاصة إذا صاروا أخوياك أفضل منك في كل شيء”.
وكان الأمير الوليد بن طلال قال في تصريحات صحيفة، إن جمهور الهلال على “تويتر” يبلغ 8.6 مليون متابع، وجماهير الاتحاد والنصر والأهلي والشباب والوحدة تبلغ 3.6 مليون، و2.7 مليون، و1.8 مليون، و300 ألف، و200 ألف على التوالي.وفق “أخبار 24”.