التحالف: سقوط مقذوف معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية بالقرب من محطة تحلية المياه بالشقيق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة 10:23 من مساء أمس الأربعاء سقط مقذوف معاد (حوثي) بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو تلفيات ولله الحمد .
وأوضح المالكي أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) على حد زعمها.
وأضاف أن هذا يمثل اعترافا صريحا من الحوثيين ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب، كما يثبت أيضاً حصول هذه الميليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسة الإرهاب العابر للحدود.