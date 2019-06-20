نجح شابان سعوديان في تطوير مكيف صحراوي يمتاز بأنه يعالج أبرز مشكلات وعيوب هذا النوع من المكيفات، مثل ضعف التبريد وتسرب الغبار من خلاله.
وأظهر مقطع فيديو شخصاً يشرح التطورات التي أدخلت على المكيف الذي ابتكره الشقيقان سليمان وفهد النغيمشي؛ حيث يحتوي المكيف على فلتر بداخله كرتون وظيفته عزل الأبواب الداخلية من أشعة الشمس التي تؤثر على برودة الهواء، ويسهل فكه وتركيبه.
كما يتكون المكيف من ستائر لمنع دخول الرذاذ إلى داخل الغرفة ومنع دخول الهواء من أي منفذ إلا عن طريق خلايا التبريد، إضافة إلى أن المكيف مزوّد بوحدة لتصريف المياه المالحة ومقياس للتبريد.
من جانبهما، قال الشقيقان سليمان وفهد إنهما قاما بالتجارب المنزلية لعدة سنوات عرفا خلالها أبرز المشاكل التي تواجه المكيف الصحراوي، وحوّلا أفكارهما إلى مشروع لقي نجاحاً.
وكشف الشقيقان وفقاً لـ “سبق”، أن لديهما حالياً 3 براءات اختراع قدماها لمكتب البراءات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، معبّرين عن حلمهما أن يقوما بتحسين تبريد مكيفات المشاعر المقدسة وإحداث نقلة في تبريدها.