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اخبار رياضية > مصادر: كريستيان غروس يقترب من تدريب الشباب
20/06/2019   8:24 ص

مصادر: كريستيان غروس يقترب من تدريب الشباب

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كشفت مصادر أن مدرب نادي الأهلي السابق السويسري كريستيان غروس قريب من العودة إلى الدوري السعودي، وتولي تدريب نادي الشباب.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الجزيرة”، أن غروس قد يعود مجدداً للدوري السعودي الذي توّج به من قبل مع نادي الأهلي، وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك المصري.

يذكر أن غروس قد درب نادي الزمالك الموسم الماضي ونجح في التتويج معه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، لكنه رحل قبل استكمال بطولة الدوري بعد انتهاء عقده؛ بسبب خلافات مع رئيس النادي مرتضى منصور.

وسبق لغروس تدريب نادي أهلي جدة والتتويج معه ببطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد، كما درب من قبل أندية توتنهام الإنجليزي وبازل ويانغ بويز السويسريين وشتوتغارت الألماني.

مصادر: كريستيان غروس يقترب من تدريب الشباب

اخبار رياضية
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