أنقذ مواطن خاله من موت محقق بعد سقوطه من فوق جبل بثرة بمركز بني مالك بمحافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة؛ حيث تدخل المواطن في الوقت المناسب لعمل إسعافات أولية لخاله قبل نقله إلى أحد مستشفيات الطائف.
وقال الشاب سعود المالكي وفقاً لـ “سبق”، إنه ذهب مع خاله وائل المالكي للتنزه في الجبل المعروف بطبيعته الخلابة وشلالاته، وبينما كانا يعبران أحد الجداول زلقت قدم خاله وسقط من ارتفاع يزيد على 20 متراً.
وأضاف سعود أنه التفت وراءه فلم يجد خاله قبل أن يراه مستلقياً في غدير أسفل الجبل، فقفز من بين الصخور والأحراش في رد فعل سريع سبب له بعض الإصـابات والجروح، وبعد وصوله إلى خاله وجده غريقاً في دمـائه، فقلبه على بطنه لإخراج الماء ثم بدأ بإنعاشه وعمل التنفس الصناعي له حتى أفاق.
وأشار إلى أن خاله أصـيب بعدة كسور في الجبهة والجفن الأيسر والأنف وكسر في ساعد اليد اليمنى ورضوض متفرقة في جسمه، وأجريت له عملية جراحية وظل في الإنعاش حتى خرج منه وهو الآن يتماثل للشفاء.