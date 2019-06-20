بعد شائعة وفاته.. مواطن يجري مكالمة مع الشيخ عثمان للإطمئنان على صحته

أجرى مواطن مكالمة مع الشيخ عثمان طه خطاط المصحف الشريف الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، نافياً الإشاعات التي انتشرت عن وفاته.
ونشر مواطن مقطع فيديو وثق فيه مكالمته مع الشيخ عثمان طه اليوم الأربعاء، والذي طمأنه على صحته، نافيا كل ما أشيع عن حالته الصحية.وفق “أخبار 24”.
أجرينا مكالمة هاتفية مع الشيخ الخطاط عثمان طه حفظه الله كاتب المصحف الشريف بعد الإشاعة التي انتشرت بوفاته وطمئنا على صحته وهو بخير وعافية والحمدلله اليوم الأربعاء 1440/10/16 pic.twitter.com/fVasU1QuHv
— د. عبد العزيز الرفاعي (@6rafie) ١٩ يونيو ٢٠١٩