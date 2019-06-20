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أخبار محلية > بعد شائعة وفاته.. مواطن يجري مكالمة مع الشيخ عثمان للإطمئنان على صحته
20/06/2019   8:21 ص

بعد شائعة وفاته.. مواطن يجري مكالمة مع الشيخ عثمان للإطمئنان على صحته

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أجرى مواطن مكالمة مع الشيخ عثمان طه خطاط المصحف الشريف الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، نافياً الإشاعات التي انتشرت عن وفاته.

ونشر مواطن مقطع فيديو وثق فيه مكالمته مع الشيخ عثمان طه اليوم الأربعاء، والذي طمأنه على صحته، نافيا كل ما أشيع عن حالته الصحية.وفق “أخبار 24”.

بعد شائعة وفاته.. مواطن يجري مكالمة مع الشيخ عثمان للإطمئنان على صحته

أخبار محلية
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