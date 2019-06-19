الأمير الوليد بن طلال يبارك لفهد بن نافل.. ويقارن عدد متابعي حساب الهلال بـ 5 أندية

بارك الأمير الوليد بن طلال اليوم الأربعاء، لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال الجديد فهد بن نافل، فوزه في الانتخابات التي أجريت، بدعم منه.
كما هنأ الأمير الجماهير الهلالية بتحقيق أعلى رقم من المتابعين على “تويتر”، مقارنة بأندية الدوري الجماهيرية التي لم يتخط متابعوها عدد متابعي حساب نادي الهلال.
جاء ذلك في تغريدة للوليد قال فيها: “نبارك لنادي الهلال انتخاب “فهد بن نافل” رئيساً، و نهنئ جمهور الهلال والـ(8,600,000) متابع بتويتر الذي يساوي مجموع متابعي الأندية،الاتحاد: 3,600,000 / النصر : 2,700,000 / الأهلي : 1,800,000 / الشباب : 300,000 / الوحدة : 200,000″.وفق “أخبار 24”.