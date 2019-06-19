“الكهرباء” توضح خطوات الاشتراك في خدمة “الفاتورة الثابتة” ومزاياه

أوضحت شركة الكهرباء خطوات التسجيل في خدمة “الفاتورة” الثابتة عبر الموقع الإلكتروني للشركة وعبر التطبيق، وعبر الاتصال على الرقم الموحد، مؤكدة أن التسجيل متاح لجميع مشتركي القطاع السكني من الملاك والمستأجرين.
وأضافت أن خدمة الفاتورة الثابتة تهدف إلى تيسير السداد عبر دفع مبلغ ثابت شهرياً على مدار العام، وفي نهاية السنة تجري عملية تصفية الفاتورة.
وعن طريقة التسجيل عبر التطبيق، أفادت الشركة بأن ذلك يتم من خلال اختيار المشترك “خدمات الفواتير”، والضغط على “خدمة الفاتورة الثابتة”، ثم إدخال رقم الحساب، لتظهر بعدها قيمة متوسط الاستهلاك الشهري، ومن ثم الموافقة على الاشتراك، لتصله رسالة نصية على جواله تؤكد اشتراكه.
أما التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني (www.se.com.sa)، فيمكن من خلال الضغط على رابط التسجيل للفاتورة الثابتة، ومن ثم إدخال رقم حساب المشترك، وإكمال الخطوات السابقة، كما يمكن التسجيل عن طريق الرقم الموحد (920001100) والتواصل مع موظفي خدمة العملاء وتزويدهم برقم الحساب.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الشركة أن الاشتراك في الخدمة يضمن للمشترك عدم فصل الخدمة الكهربائية عن المشترك، واستمرارها إذا كانت المستحقات الفعلية للاستهلاك الشهري أعلى من المبلغ المطلوب سداده، كما يمكنه تسديد المبالغ الخاصة بتصفية الفاتورة في نهاية العام إذا زادت عن قيمة المبالغ الشهرية التي قام بسدادها على أقساط ميسرة لمدة 12 شهراً.