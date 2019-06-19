نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “صحة جازان” تعلّق على قضية هروب طبيب إلى بلاده بعد تسببه في خطأ طبي‬ لمواطن
19/06/2019   11:04 م

“صحة جازان” تعلّق على قضية هروب طبيب إلى بلاده بعد تسببه في خطأ طبي‬ لمواطن

+ = -
859

علّقت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول هروب طبيب من مستشفى بجازان إلى بلاده، وذلك بعد تسببه بخطأ طبي لأحد المرضى.

وأوضحت صحة جازان أن المريض الذي خضع لعملية جراحية بتاريخ 30 يوليو 2016 لم يتقدم بالشكوى إلا بعد مغادرة الطبيب بتاريخ 13 نوفمبر 2016، والذي غادر إلى بلاده بتأشيرة خروج وعودة بدأت 2 سبتمبر 2016.

كما تم النظر في الشكوى وتحويلها للهيئة الصحية الشرعية تمشياً مع نظام مزاولة المهن الصحية، وقد تمت مخاطبة الجهة المعنية في بلد الطبيب وإبلاغها بقضيته.وفق “أخبار 24”.

“صحة جازان” تعلّق على قضية هروب طبيب إلى بلاده بعد تسببه في خطأ طبي‬ لمواطن

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885049412.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.