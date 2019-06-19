أمير القصيم يوجه محافظ الرس بإقامة مهرجان الشنانة السياحي بشكل سنوي

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، محافظ الرس حسين العساف بإقامة مهرجان الشنانة السياحي بشكل سنوي، وفعاليات سياحية أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يخدم أهالي محافظة الرس والمناطق القريبة منها.
وأكد الأمير فيصل بن مشعل على ضرورة تأهيل المعالم الأثرية القريبة من برج الشنانة، والبيوت الطينية المجاورة له، والمحافظة عليها للاستفادة منها في مهرجان الشنانة السياحي، والعناية بكل ما حول موقع برج الشنانة التاريخي الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وفق “أخبار 24”.
وأشاد بجهود تطوير موقع برج الشنانة التاريخي وتعاون الأهالي والبلدية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حاثاً على بذل مزيد من الاهتمام والعناية، وإقامة هذا المهرجان بالموقع بشكل سنوي، لا سيما أنه أصبح مزاراً سياحياً مميزاً.