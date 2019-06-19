“الإسكان” تصدر أكثر من 52 ألف شهادة إعفاء من “ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول”

أعلنت وزارة الإسكان عن إصدار 52,216 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لعدد من المواطنين الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني”، وذلك منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر مايو الماضي 2019.
وأوضحت أنه تم إصدار 32,866 شهادة حتى الآن لمستفيدي وزارة الإسكان، و11,169 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 8,181 شهادة إعفاء لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.
وتستهدف مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عن المواطن بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، لتخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر السعودية جراء قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم للمسكن الأول، ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد والتي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق.