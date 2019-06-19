شاهد.. متهور يناور بسيارة في طريق سريع مع وجود رضيع بداخلها.. وناشطون يعبّرون عن سخطهم

أظهر مقطع فيديو متداول شخصاً يقود سيارة بتهور في أحد الطرق، في ظل وجود طفل رضيع بداخل السيارة، ما يُعد جريمة تستوجب العقوبة بموجب نظام حماية الطفل.
وبدا في مقطع الفيديو شخص ملثم يقود السيارة ويناور بها في الطريق بصورة مخيفة، بينما جلس بجانبه شخص آخر يحمل في يديه طفلاً رضيعاً.
وأثار الفيديو، الذي لم تتسن معرفة مكان تصويره أو تاريخه، ردود فعل ساخطة من قبل متداوليه والمعلقين عليه، منتقدين تصرف قائد السيارة ومن يجلس بجانبه، وعدم وضع اعتبار لسلامة الطفل الذي كان من الممكن أن يتعرض لأذى من هذا الفعل.وفق “أخبار 24”.
جسمي تشنج لما شفت هالمقطع .. لهالدرجه مافيه اي احساس ولا رحمة ولا خوف ، شذنب الطفلللللللل ياناااسسسسس !!!!! pic.twitter.com/9eGttnGBnC
— مصعب المالكي (@Mosabmalki) ٢ يونيو ٢٠١٩