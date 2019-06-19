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أخبار محلية > “هيئة المهندسين” تغطي 75% من قيمة برنامج تأهيل حديثي التخرج
19/06/2019   6:59 م

“هيئة المهندسين” تغطي 75% من قيمة برنامج تأهيل حديثي التخرج

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عقدت الهيئة السعودية للمهندسين، برنامج تأهيلي للطلبة حديثي التخرج، بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بمركز تدريب تحلية المياه في مدينة الجبيل، لمدة 16 أسبوعاً، في أربعة تخصصات هي الهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والكيميائية، وهندسة الأجهزة والتحكم، حيث تم تغطية ما يزيد عن 86% من المقاعد المتاحة في البرنامج المدعوم من هيئة المهندسين حيث تكفلت بـ75 % من قيمة البرنامج عن كل متدرب.

ويهدف البرنامج إلى تطوير كفاءة وفاعلية المتدربين، وتنمية مهاراتهم، ورفع قدراتهم في التعامل، وفقاً لمتطلبات سوق العمل، والبيئة المحيطة بهم، كما تم التعرف على المستجدات الدولية والأكواد العلمية في الهندسة، إضافة إلى تنمية مهارات التواصل لديهم.

يذكر أن الهيئة تسعى إلى عقد دورات تدريبية وبرامج متخصصة، لتعزيز الدور المهم الذي يقوم به المهندس السعودي، وتنمية مهاراته وتأهيله بحسب متطلبات سوق العمل.

“هيئة المهندسين” تغطي 75% من قيمة برنامج تأهيل حديثي التخرج

أخبار محلية
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