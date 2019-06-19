خرج للحرم قبل 15 يوماً ولم يعد.. فقد مواطن خمسيني جنوب مكة وأسرته تُناشد البحث عنه

فقد مواطن من سكان قرية دفاق جنوب مكة المكرمة، في العقد الخامس من عمره، منذ نحو 15 يوماً، فيما ناشدت أسرته بالتواصل معها حال التعرف عليه.
وروى سعيد عويطي القارحي؛ أحد أقرباء المواطن المفقود تفاصيل ما حدث، مؤكداً أن قريبه خرج من المنزل قبل 15 يوماً متوجهاً إلى الحرم المكي كعادته كل فترة، لكن أسرته فقدت التواصل معه؛ الأمر الذي دفعها إلى إبلاغ الجهات المعنية للبحث عنه.
وأوضح القارحي أن قريبه يعاني من اعتلالات نفسية لكنه يتناول بعض الأدوية العلاجية وحالته مستقرة، مستبعداً أن يقوم بإيذاء نفسه أو الآخرين.وفق “أخبار 24”.